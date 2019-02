Santa Clara acentua crise do Rio Ave em Vila do Conde

O Santa Clara venceu esta sexta-feira o Rio Ave, em Vila do Conde, por 1-2, no jogo inaugural da 22.ª jornada da I Liga, ascendendo provisoriamente ao nono lugar da classificação, com 27 pontos, menos um do que a equipa de Vila do Conde, que não vence em casa para o campeonato desde a oitava ronda.

Fábio Cardoso (27') deu vantagem à equipa açoriana, mas Rúben Semedo (45+1') restabeleceu a igualdade que Guilherme Schettine desfez (64'), num lance em que o guarda-redes Léo Jardim ainda conseguiu defender um primeiro remate, mas não teve hipóteses na recarga fulminante do brasileiro.