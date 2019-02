Parabéns, Galileu e Fábio Paim

Não há certeza nenhuma sobre as preferências futebolísticas dos Beatles (ou, sequer, se gostavam de futebol), mas “All Together Now”, uma das faixas de “Yellow Submarine”, parece ter sido pensada para os adeptos cantarem no estádio quando a sua equipa está a golear o adversário.

A música vai até aos dez e teria sido perfeita para o Estádio da Luz cantar no Benfica-Nacional, mas era sem dúvida demasiado curta para os adeptos do AS Adema acompanharem um 149-0 no campeonato de Madagáscar, ou para os australianos celebrarem um 32-0, duas das goleadas de que falamos neste episódio XXXV do podcast Planisférico.

Se as goleadas são associadas há humilhação, não terá havido maior humilhação do futebol mundial que a encenação teatral que aconteceu em Santiago do Chile, em que uma equipa subiu ao relvado de um estádio utilizado para a tortura para marcar um golo numa baliza vazia.

E quem serão os maiores perdedores do desporto mundial? Aconselhamos a que nunca apostem num jogo dos Washington Generals se essa opção vos aparecer à frente.

Como já não há nada para dizer sobre Freddy Adu, que continua desempregado, aproveitamos para dar os mais sinceros parabéns ao nosso aquariano preferido, Fábio Paim, o novo sol deste podcast que nasceu no mesmo dia que Galileu Galilei.

