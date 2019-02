Fredy Montero rescinde contrato com o Sporting

Fredy Montero rescindiu contrato com o Sporting, confirma o clube de Alvalade num comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.

Os "leões" aproveitaram ainda para desejar "os maiores sucessos pessoais e profissionais" a Fredy Montero.

O avançado colombiano esteve no Sporting durante cinco temporadas, tendo ainda passado pelos chineses do Tianjin Teda e pelos Vancouver Whitecaps, por empréstimo do emblema chinês. Fredy Montero fez 131 jogos ao serviço dos "leões", assinando 46 golos.