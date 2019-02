Ernesto Valverde feliz por continuar no Barcelona até 2023

O treinador Ernesto Valverde vai renovar contrato com o Barcelona por uma temporada, mais outra de opção, anunciou o clube campeão espanhol de futebol.

“O FC Barcelona e o treinador da primeira equipa chegaram a acordo para ampliar por uma temporada (2019-20), mais uma opcional (2020-21), o contrato que une ambas as partes”, anunciou o clube catalão.

No Barcelona desde 2017-18, Ernesto Valverde conseguiu na primeira temporada vencer a Liga espanhola e a Taça do Rei e, na presente época, já ganhou a Supertaça.

"Estou muito confortável a trabalhar aqui, com o apoio do clube e confortável com os jogadores. Sabemos da dimensão do nosso clube, e é apaixonante. Tudo isto faz com que seja ainda mais aliciante continuar”, afirmou o técnico, em declarações aos canais de comunicação dos catalães.

Valverde assinou o contrato no palco presidencial do estádio Camp Nou, acompanhado do presidente, Josep Maria Bartomeu, e ainda vai falar em conferência de imprensa aos meios de comunicação social, depois do treino da tarde, na Cidade Desportiva Joan Gamper.

O técnico espanhol disse estar “agradecido por o clube valorizar o trabalho” e afirmou ter ainda “muitos jogos para ganhar e muitos títulos para conquistar” no futuro próximo.

Em 2018/19, o ‘Barça’ também lidera o campeonato espanhol, está nas meias-finais da Taça do Rei (empatou 1-1 em casa com o Real Madrid, na primeira mão) e nos oitavos da Liga dos Campeões (defronta o Lyon).