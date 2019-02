Por onde andaste este ano, Berlinale?

O problema não é que a competição da Berlinale 2019 tenha sido fraca. Disso queixamo-nos nós todos há muitos anos e continuamos a encontrar filmes de primeira grandeza no festival. (Parece que há outro, So Long My Son, o épico do chinês Wang Xiaoshuai, ao qual ainda voltaremos.)

Sabemos desde sempre que a posição estratégica de Berlim durante a Guerra Fria praticamente “obrigou” à politização da Berlinale – Dieter Kosslick, o director cessante, lembrava que a primeira edição que dirigiu foi a de 2002, seis meses após o 11 de Setembro –​ e que nenhum outro festival de cinema parece implicar-se tanto como este nas ramificações destas questões. Mas demasiadas vezes o certame se portou de maneira algo condescendente, colocando a concurso filmes que não mereciam a chamada apenas para preencher uma qualquer quota.

Foi o caso, este ano, do desastre Elisa y Marcela, produção Netflix assinada pela espanhola Isabel Coixet, cineasta que começou muito bem e se tem vindo progressivamente a afundar na total irrelevância (o que levanta uma questão paralela: o Netflix não se estará a tornar, mais do que uma possibilidade de exposição para filmes independentes que de outro modo não se veriam, uma espécie de “escoadouro” para filmes que não têm mercado para existir?).

Foto Elisa y Marcela, de Isabel Coixet: o típico filme de tema DR

E enquanto Elisa y Marcela, um filme realizado por uma mulher sobre um casal lésbico pioneiro na Espanha dos anos 1900, entrava na competição – pronto, é tema, é concurso, mesmo que seja uma desgraça de filme –​, The Souvenir, de Joanna Hogg, era relegado para a paralela Panorama. Admissivelmente, já que The Souvenir não é nada do outro mundo, e a sua adopção pela crítica anglo-americana, que se prostrou aos pés desta memória, é claramente efeito de “filme da moda” (Hogg não é uma estreante e o seu nome tem alguma reputação crítica), mas não faria má figura em competição em qualquer grande festival.

A mesma questão se aplica a La Paranza dei Bambini, adaptação do romance de Roberto Saviano Os Meninos da Camorra. Saviano, ele próprio, colaborou no argumento, mas Claudio Giovannesi refugia-se nos lugares-comuns todos do filme de mafiosos, apresentando como única novidade o facto de ter em adolescentes que ainda não chegaram à maioridade os seus “heróis”. Há a textura napolitana dada pela câmara móvel, mas fora isso fica a sensação de um enorme e previsível bocejo, de um filme de Máfia que se aplica competentemente e sem personalidade a seguir uma fórmula mais do que batida. (Gomorra, claro, era outra coisa.)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto La Paranza dei Bambini, de Claudio Giovannesi: o típico filme de mafiosos, agora com adolescentes DR

E se La Paranza dei Bambini tem honras de concurso, o murro no estômago que é Marighella, primeira realização do actor Wagner Moura, tem estreia mundial… fora de concurso. Biografia dos últimos meses do escritor e político Carlos Marighella, tornado pela ditadura militar no inimigo público nº 1 do Brasil, é um filme claramente “de tema”, extremamente actual face à eleição de Jair Bolsonaro: Marighella é violento, sim, chega até a ser gráfico na sua descrição das torturas e do ódio quase cego das autoridades contra os “comunistas” que acreditam num outro Brasil possível, num Brasil diferente. Mas, apesar de uma duração claramente excessiva, é um filme nervoso, ágil, que capta o medo e a raiva de ver um país de futuro a ser puxado para o passado, e que tem um trunfo extraordinário no carisma quase místico de Seu Jorge, perfeito no papel deste homem que se cansou de acreditar na democracia, partiu para a luta armada e se entregou ao martírio por uma causa maior do que ele.

É um filme de tema, sim, mas tem cinema lá dentro, cinema que precisa de um ecrã para brilhar. Cinema que não percebemos por que não estava a concurso. Ainda bem que houve Angela Schanelec, Denis Côté, Nadav Lapid (e, a alguma distância, Wang Quan'an com o interessante Öndög; sem esquecer a "entrada tardia" So Long My Son, já depois do fecho deste texto). Que o júri encabeçado por Juliette Binoche os saiba assim reconhecer, ao final da tarde de sábado.