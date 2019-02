A estranha cidade de Jordan Peele

Em 2017, Jordan Peele escreveu e realizou Foge, que lhe valeu um Óscar para Melhor Argumento Original. Até então conhecido como um exímio actor cómico pelo trabalho em MadTV e Key & Peele, o norte-americano reinventou-se. E não parou. No ano passado foi produtor de BlacKkKlansman: O Infiltrado, de Spike Lee, e tem inúmeros projectos na calha.

Esta sexta-feira, por exemplo, chegou ao Amazon Prime uma série documental sobre Lorena Bobbitt por ele produzida. Dois dias antes, estreou-se Weird City, uma série de antologia de ficção científica passada num futuro distópico co-criada por Peele e Charlie Sanders, que escrevia para Key & Peele, no YouTube Premium. É a parte paga do YouTube, mas os dois primeiros episódios podem ser vistos gratuitamente, sem ser preciso um registo. É uma espécie de Black Mirror mais cómico e optimista, a levar-se muito pouco a sério e com um grande gosto pelo absurdo, mesmo que nem sempre as ideias – e as piadas – funcionem bem.

Cada um dos seis episódios, todos com pouco menos de 25 minutos, acompanha personagens diferentes que vivem numa metrópole chamada Weird, em que a sociedade está dividida entre ricos e pobres, os que vivem abaixo e acima de uma linha, uma fronteira fortemente guardada. A zona acima da linha é futurista, dominada pela alta tecnologia e prédios altos, enquanto a zona abaixo da linha é bem mais modesta e normal. Existe alguma mobilidade social, contudo, com pessoas que nasceram de um lado a transitarem para o outro e a terem de aprender costumes e regras completamente distintas daqueles com que cresceram.

O elenco é, portanto, variável, com nomes como Ed O'Neill, Michael Cera, Rosario Dawson, Laverne Cox, Steven Yeun, Gillian Jacobs ou Awkwafina, mas há personagens pequenas que dão continuidade à coisa, surgindo recorrentemente. Tais como Dr. Negari, um estranho cientista interpretado por LeVar Burton, de Raízes e Star Trek: A Geração Seguinte, que parece estar ligado a alguns dos mais excêntricos e perigosos avanços tecnológicos desta sociedade em que a maioria das pessoas tem nomes bizarros, casas inteligentes escrevem as suas próprias autobiografias e se determinam à nascença os parceiros ideais para as pessoas.

Weird City é a primeira, mas não a única série de antologia com Peele ao barulho a surgir no ano em que Nós, o seu segundo filme, chegará aos cinemas (a estreia é a 21 de Março). Em Abril, chegará ao serviço de streaming CBS All Access – que em Portugal tem tido conteúdos tanto no Netflix quanto na HBO Portugal – uma nova A Quinta Dimensão, uma clara influência, com ele como apresentador e produtor executivo. Isto entre numerosos outros projectos agora a serem preparados, alguns também envolvendo cidades e estranheza, como é o caso de The Hunt, uma série da Amazon em que Al Pacino faz de líder de um grupo de caçadores de nazis na Nova Iorque do final dos anos 1970.