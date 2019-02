Depois da colectânea de contos Prantos, Amores e Outros Desvarios (2016) — Prémio de Conto Camilo Castelo Branco — a escritora Teolinda Gersão (Coimbra, 1940) regressa com mais catorze narrativas curtas em Atrás da Porta e Outras Histórias. Aos universos agitados e perturbados do livro anterior, sucedem-se agora ambientações mais calmas e apaziguadas, pelo menos na aparência daquilo que se conta. Porque por detrás de um quotidiano — ou de uma realidade — existe outra coisa que estes contos buscam, estando estes narradores sempre sabedores que o acto de contar não mostra (não pode mostrar) a versão real, porque esta não existe. Contar é sempre uma aproximação a algo, um espreitar de um ângulo mais ou menos inesperado, um afastar de cortinas, um entreabrir de uma porta, uma espreitadela por uma janela, ou mesmo o inventar de outras dimensões mais ou menos ocultas da realidade (que Teolinda Gersão também explora em alguns contos deste livro, como veremos adiante). O narrador de um dos contos, titulado justamente “História mal contada”, afirma logo de início que as histórias de que não fomos testemunhas nem participantes “são sempre mal contadas”; mas que as outras, em que participámos ou em que fomos testemunhas, também o são. E assim parte para uma narrativa algo insólita sobre um divórcio em que o narrador e as personagens pareciam saber muito pouco da sua própria história. Por isso esclarece: “De onde se pode concluir que contar não é fácil. É por isso que contamos sempre outra vez. E nunca se saberá a versão certa, que se tornaria a única, porque essa claro que não existe.” Talvez por isso, nos contos de Teolinda Gersão não há lugar para finais fechados, nem culpas nem epifanias.

Atrás da Porta e Outras Histórias Autoria: Teolinda Gersão

Porto Editora

Ler excerto

No conto que dá parte do título ao livro, Atrás da porta, narrado na primeira pessoa, a personagem — que vai consultar um psiquiatra para averiguar se está louco ou se “a realidade é esta, e foi o mundo exterior que enlouqueceu” — faz de imediato no discurso uma inversão dos expectáveis propósitos quando afirma para o médico: “Foi para conhecer a sua cabeça que aqui vim.” Tudo o que diz a seguir (ele foi, como quase todos nós, testemunha televisiva da guerra do Golfo e é sobre isso que fala) parece ter um sentido lógico, mas no final é o psiquiatra quem desiste de maneira inesperada da consulta, sem mais explicações. A paranoia do paciente só é identificável nas últimas linhas.

Há nestes contos de Teolinda Gersão uma clara apetência por quotidianos comuns, repetidos, vastos mas sem surpresas, também de um tempo em que o urbano ainda evoca memórias rurais (acontece, por exemplo, nos contos Visitando um filho e A terceira mão). E talvez por isso não são as histórias que surpreendem por si: mas o que nelas não foi dito, ou apenas sugerido, as conversas não contadas. O mundo é pequeno, reduzido ao emprego e a um núcleo familiar que não raramente parece sofrer de mudez e de tédio, onde os cônjuges se sentam no sofá e a última coisa que desejam é conversar e querem “apenas entrar para dentro da televisão e perder a consciência do mundo”, desse mundo de horizontes fechados que parece encolher-se “cada vez mais”, como se diz no conto As gaivotas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Teolinda Gersão é uma autora exímia na técnica do conto regular, no uso da sua forma canónica, e no seu acabamento formal. Mas por vezes tenta outro tipo de exercícios, e nesta colectânea há um conto narrado num conjunto de quase micronarrativas, “Os dias de sol”, em que a sua mestria não se nota (é o conto literariamente mais fraco do livro): pelas perspectivas do pai, da mãe e do filho, numa espécie de puzzle, o leitor é informado das atribulações de uma separação; uma narrativa a que não faltam lugares-comuns como este: “muito para trás, na vida de ambos, teria de haver uma falha, um erro que nem ela nem ele tinham notado”. A história seria mais interessante se, sem erros ou culpas, tivessem tido apenas a vontade de se reinventar.

Referi quase no início do texto, que alguns contos exploravam dimensões ocultas da realidade, pois a transcendência também está presente: assim acontece, por exemplo, nos contos Nascer — em que um ser (um espírito?) ainda por ser dado à luz nos conta o lugar do tempo de onde vimos: “um instante, sempre igual e sem fim” — ou no conto que encerra a colectânea, Dona Branca e os prestidigitadores, em que a conhecida “banqueira do povo” conta os seus momentos pós-morte e tece considerações sobre o actual estado dos mercados financeiros: “No entanto, o que sou forçada a observar lá em baixo é um jogo viciado em toda a linha: muito poucos ganham, em segredo e sem riscos, somas descomunais, que depois milhões de pobres são obrigados a pagar. O que quer que façam, os pobres nunca irão conseguir, e estão condenados a morrer por isso.”

O universo contístico de Teolinda Gersão continua a ser um dos mais interessantes e sempre inesperados da recente literatura portuguesa, onde os contos não abundam.