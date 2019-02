Kenny G e uma sala de rosas: as surpresas de São Valentim das celebridades

Uma sala cheia de rosas em vasos individuais e o célebre saxofonista norte-americano Kenny G a tocar temas como Over the Rainbow — foi assim que Kanye West decidiu surpreender Kim Kardashian no dia de São Valentim. Já o "cunhado", Travis Scott, marcou a data com um conjunto de arranjos florais de rosas e celebrou o dia ao lado da filha de um ano que tem com Kylie Jenner.

Muitas outras celebridades aproveitaram a data para partilhar fotografias com os parceiros. Foi o caso, por exemplo, da modelo Emily Ratajkowski, que casou em Fevereiro do ano passado com o actor e produtor Sebastian Bear-McClard. Tom Brady fez uma declaração de amor a Gisele Bündchen em português, escrevendo "Te amo tanto amor da minha vida!". O atleta e a supermodelo fazem 10 anos de casados em Fevereiro. Miley Cyrus, que casou em Dezembro com Liam Hemsworth, também decidiu assinalar a data com várias fotografias da cerimónia. Haley Bieber fez o mesmo, com o marido, Justin Bieber.

Na fotogaleria acima juntámos alguns momentos do dia de São Valentim das celebridades.