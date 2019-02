Katy Perry e Orlando Bloom apontam para noivado no dia de São Valentim

Depois de cerca de três anos de namoro, Katy Perry e Orlando Bloom parecem estar noivos, segundo uma fotografia partilhada por ambos, no dia de São Valentim, na qual a cantora aparece com um anel, aparentemente, de noivado. A imagem mostra o casal com parte da cara cortada e uma série de balões em forma de coração no fundo. Na legenda de Katy Perry lê-se "full bloom" (em flor), em referência ao apelido do actor e à forma do anel.

A confirmar-se, será para os dois o segundo casamento. A cantora esteve casada com o comediante Russell Brand entre 2010 e 2012 e o actor esteve casado com a modelo australiana Miranda Kerr — com quem tem um filho de oito anos — de 2010 a 2013.

"Uma pessoa superficial só terá relações superficiais. O amor verdadeiro não é uma pessoa apegar-se a outra, só pode ser fomentado entre duas pessoas fortes e seguras da sua individualidade", escreveu Bloom numa mensagem no Instagram, também no dia de São Valentim.

O casal tem sido bastante reservado acerca da sua relação, raramente aparecendo juntos em frente às câmaras nos eventos da indústria. Os rumores do namoro começaram no início de 2017 e, depois de serem vistos juntos várias vezes em público, só em Maio desse ano publicaram nas redes sociais uma fotografia juntos, no Festival de Cinema de Cannes. Separam-se temporariamente em Março de 2017.