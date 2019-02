Grua cai em cima de casas e provoca três feridos em Sines

Uma grua caiu hoje de uma altura de 24 metros em cima de duas casas em Sines, distrito de Setúbal, provocando três feridos ligeiros e danos nas coberturas dos edifícios, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Os feridos são três trabalhadores, dois deles assistidos no local e um transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, referindo que o alerta foi dado às 15h49.

O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou à Lusa que "a grua estava a ser montada junto a umas moradias, na Quinta de São Rafael, e, possivelmente, devido a uma rajada de vento, acabou por cair e provocou ferimentos ligeiros a três trabalhadores".

"Não há desalojados em resultado deste acidente", disse o autarca, indicando que, ao final da tarde de hoje, continuavam os trabalhos para remoção da grua.

Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Sines, elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, além da GNR.