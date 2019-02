Europeias: PS apresenta-se como "o partido da integração" mas que exige reformas em Bruxelas

O PS quer apresentar-se às eleições para o Parlamento Europeu como o partido que está mais empenhado na integração europeia, mas que em simultâneo exige mudanças no euro e nos critérios de coesão económico-sociais.

Estas são as linhas base do discurso com que os socialistas pretendem apresentar-se aos portugueses na campanha para as eleições de 26 de Maio e que, segundo fonte da direcção do PS, estarão presentes nas principais intervenções tanto do secretário-geral, António Costa, como do seu cabeça de lista, que, tudo indica, será o actual ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques.

Neste sábado, ao fim da tarde, em Gaia, na sessão de encerramento da Convenção Europeia do PS, António Costa apresenta formalmente o "número um" da sua lista europeia, passando-lhe em seguida a palavra para a intervenção política final.

O PS identifica três desafios como "cruciais" para Portugal no que respeita à agenda da União Europeia: A reforma da União Económica e Monetária (UEM), as negociações das perspectivas financeiras e a revisão do pilar social. A partir das respostas a estes mesmos três desafios, o PS acredita que também estabelece linhas de demarcação face às restantes forças políticas nacionais.

Em relação à reforma da zona euro, António Costa sustenta que só a pode concretizar com sucesso quem é favorável à moeda única, o que exclui o Bloco de Esquerda e o PCP, mas, igualmente, quem não se mostra "conformado" com as actuais regras da moeda única – aqui, numa crítica ao anterior executivo PSD/CDS-PP, de Pedro Passos Coelho.

"Há três anos diziam-nos que, para nos mantermos no euro, tínhamos de nos manter subjugados à austeridade, mas provámos que não era assim e que é possível fazer diferente na Europa", tem acentuado o secretário-geral do PS, defendendo que, para tal, "é preciso ter capacidade negocial e de influência, determinação política e competência".

Fonte da direcção do PS acrescenta neste ponto que a capacidade de influência dos socialistas portugueses em Bruxelas, em particular a do primeiro-ministro, reflecte-se nas frequentes presenças em Portugal do candidato do Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia, o holandês Frans Timmermans. O ainda vice-presidente da Comissão Europeia será um dos oradores na sessão de encerramento da Convenção Europeia do PS no próximo sábado.

Além do fim das assimetrias económico-financeiras provocadas pelo euro, penalizando os países da periferia, a segunda preocupação do PS em termos de agenda europeia é a das negociações das perspectivas financeiras plurianuais da União.

Linha vermelha

Neste capítulo, o PS traça como linha vermelha a ideia de que a diminuição de receitas provocada pela saída do Reino Unido da União Europeia seja feita à custa das políticas agrícola comum e de coesão.

Como resposta à quebra de receitas geradas pelo Brexit, o PS defende um aumento das contribuições de cada Estado-membro - uma perspectiva que é contestada pelas correntes que os socialistas classificam como "populistas" no panorama político europeu.

"É preciso ter a coragem de dizer que a única forma de resolver isto é aumentar os recursos da União Europeia e não entrar na demagogia de dizer que nos recusamos a dar mais dinheiro nacional. Se queremos que todos os países aumentem as suas contribuições para a União Europeia, nós também temos de dar o exemplo", defende António Costa.

Nas suas últimas intervenções públicas, o secretário-geral do PS tem igualmente respondido aos críticos à sua esquerda e à sua direita sobre a perspectiva do fim da regra da unanimidade no lançamento de impostos europeus, assegurando que não se destinam a tributar empresas nacionais, mas, antes, por exemplo, "multinacionais do digital que não pagam impostos em país nenhum".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já em relação ao pilar social, até às eleições de 26 de Maio próximo, o PS acentuará a defesa da sua tese de que a União Europeia não pode ter só regras objectivas nos domínios económico e financeiro.

Ou seja, para os socialistas, tem de haver políticas comuns em matérias como o emprego, as qualificações, o combate à pobreza e às alterações climáticas ou na regulação dos fluxos migratórios.

Nesta matéria, para o PS, "segurança" é a palavra do modelo social que se pretende preservar: Segurança no desemprego e segurança após a fase laboral da vida de um trabalhador. Desafios que os socialistas consideram que serão cada vez mais exigentes face às transformações em curso no mercado de trabalho europeu.