Gisela João “embala” as jogadoras de futsal rumo ao Europeu de Gondomar

"Abre os olhos e encara a vida. A sina tem que cumprir-se." Gisela João declama não só "A uma Rapariga", mas sim a "todas as mulheres", em antecipação do Europeu de Futsal Feminino de 2019. As palavras de Florbela Espanca, numa adaptação do poema "A uma Rapariga", inspiram as jogadoras portuguesas, que procuram a vitória na primeira edição da prova, em Gondomar.

Num vídeo publicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) — e visto por mais de 168 mil pessoas no Facebook —, as atletas são as protagonistas de uma história de "muitos sacrifícios" para conseguirem representar a selecção das quinas. "Nessa estrada da vida que fascina", as jogadoras portuguesas não vivem só dentro das quatro linhas: preenchem os dias com treinos, jogos e trabalho.

"Adorámos o resultado final. Não imaginávamos que traduziria tão bem o esforço e a mentalidade com que encaramos o trabalho e os objectivos da selecção", revelou Ana Azevedo, em declarações à FPF. A capitã da selecção de futsal acredita que o vídeo transmite uma "mensagem forte", com "o estímulo e a carga emocional" necessárias para empurrar Portugal rumo à conquista do título.

A primeira edição do Europeu de Futsal Feminino vai ser disputada entre 15 e 17 de Fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. No primeiro dia, às 21h45, as anfitriãs portuguesas enfrentam a Ucrânia. Na outra partida, às 19horas, Espanha e Rússia medem forças por um lugar na final, dia 17.

Os bilhetes estão à venda por um euro e a capitã da selecção nacional deixou um último apelo: "Que venham todos apoiar Portugal, pois tudo faremos para lhes dar as maiores alegrias em Gondomar. Este é o primeiro Europeu da história do futsal feminino. É um evento imperdível no nosso país".