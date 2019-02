Gary enfrentou o cancro com humor e sarcasmo

O diagnóstico de Gary, o avô do fotógrafo arménio Karén Khachaturov, foi recebido com pesar por todos aqueles que o conheciam. Cancro. "O meu avô era um homem humilde e bondoso", lembra o fotógrafo, em entrevista ao P3. "E tinha uma enorme confiança em mim enquanto artista." O medo e o choque conduziram Gary e Karén a um refúgio, um mundo em tons pastel onde é possível enfrentar a doença com humor e sarcasmo. As fotografias que compõem a série Pastel Struggle foram realizadas em estúdio, durante um mês, e todos os cenários e objectos foram criados e personalizados pelo artista conceptual arménio.

"Este projecto pode ter diversas leituras, mas a mensagem central é que nada deverá ter o poder de te derrubar", explica. O processo foi doloroso, mas muito positivo para ambos. Karén considera o avô o melhor modelo fotográfico que já teve desde que iniciou carreira fotográfica, em 2004. "Divertimo-nos ao mesmo tempo que criámos um corpo de trabalho sério", observa. "Ele estava a sofrer muito com a doença." Karén também. Enfrentarem juntos a dor e a vertigem da aproximação da morte foi a melhor forma de passarem o tempo restante de Gary, que acabou por falecer meses depois, durante a Primavera de 2018. O protagonista conheceu todas as fotografias que o neto Karén partilha agora com o P3, apesar de nunca as ter visto publicadas ou expostas — como aconteceu recentemente na revista online Feature Shoot e na livraria arménia que se dedica exclusivamente à venda de fotolivros Mirzoyan.