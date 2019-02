Libertada directora de site crítico de Duterte

A directora de um dos mais importantes sites de notícias das Filipinas, que tinha sido detida na véspera, foi libertada esta quinta-feira sob fiança depois de a sua detenção gerar uma onda de críticas.

Acusada de “ciber-difamação”, Maria Ressa foi detida na redacção do site de informação em inglês que dirige, o Rappler, por polícias à civil. Os jornalistas do site dizem que as acusações têm motivações políticas já que Ressa é grande crítica do Presidente, Rodrigo Duterte.

O caso diz respeito a um artigo publicado em 2012 sobre um empresário filipino e as suas ligações a um juiz. A lei pela qual está a ser processada foi aprovada quatro meses após a publicação da notícia. Uma primeira investigação aberta em 2017 foi encerrada pouco depois, mas o caso foi reaberto em Março do ano passado pelo NBI, uma agência directamente dependente do Departamento de Justiça.

Após a detenção de Ressa, os jornalistas do Rappler tentaram logo contactar um juiz para permitir o pagamento de fiança e evitar que Ressa passasse a noite presa. No entanto, a detenção ocorreu ao fim da tarde, com a maioria dos serviços públicos fechada.