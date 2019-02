Junqueras declara ao tribunal que se considera “preso político”

O antigo vice-presidente da Generalitat da Catalunha, Oriol Junqueras, foi ouvido esta quinta-feira pela primeira vez ao Supremo Tribunal de Madrid em que é julgado junto com outros 11 líderes independentistas. “Considero-me um preso político”, foram as suas primeiras palavras.

Junqueras é o mais alto responsável neste processo, já que o antigo líder da Generalitat, Carles Puigdemont, saiu do país, e é para ele que está pedida a pena mais pesada, 25 anos de prisão.

“Estou numa situação em que não tenho defesa possível, por que estão a acusar-me pelas minhas ideias”, declarou, segundo o jornal La Vanguardia. “Percebo que estou num processo político e como sou representante eleito, não responderei às perguntas das acusações.”

"Votar num referendo não é crime. Nada do que fizemos é crime", disse Junqueras, citado agora pelo El País. "Não cometemos nenhum dos crimes que nos querem atribuir."

Junqueras acusou de seguida o Governo espanhol de deixar “a cadeira vazia” perante as propostas de diálogo do independentismo catalão. “Perante uma proposta maioritária, reiterada no tempo, democrática, pacífica… O resultado é sempre uma recusa do diálogo. A cadeira em frente está sempre vazia”.

“Já disse muitas vezes que amo a Espanha”, disse Junqueras. “Como é que isso é compatível com o republicano catalão que sou? É, porque estou convencido de que o melhor modo de garantir a convivência é um reconhecimento entre iguais.”

O juiz que preside ao processo, Manuel Marchena, tinha dito antes que os acusados só poderiam responder a questões sobre factos verificados. Marchena recusou ainda uma petição da defesa de Jordi Cuixart, da associação Òmnium, para retirar a acusação popular do partido de extrema-direita Vox do processo. “Não vai ser possível ter um debate ideológico sobre o que cada um dos acusados ou as acusações possam encarnar”, declarou Marchena.

O tribunal recusou ainda que Puigdemont falasse por videoconferência. “É um processo penal, não pode ser acusado de manhã e à tarde testemunha.”