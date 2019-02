Uma “bolsa de estacionamento” e multas canceladas no bairro da Agra do Amial

A Associação de Moradores do bairro da Agra do Amial tinha denunciado o problema numa Assembleia Municipal: os moradores do bairro na freguesia de Paranhos estavam a ser multados por estacionar em locais que sempre tinham usado e a situação tinha instalado o descontentamento. Esta quinta-feira, Rui Moreira anunciou que vai criar uma bolsa de estacionamento exclusiva para moradores.

Acompanhado por alguns dos seus vereadores e pelo comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, o presidente da câmara explicou que a medida visa “aliviar a forte pressão de estacionamento naquela zona, até porque se situa próxima do pólo universitário, e responder às solicitações dos residentes”.

Entretanto, a Polícia Municipal vai retirar as multas e substituí-las por admoestações. O estacionamento para moradores terá um custo de 25 euros, para o primeiro e para um segundo carro, à semelhança do que acontece noutros locais da cidade.

Na associação de moradores do bairro, construído em 1960 e com cerca quase duas centenas de habitações, Rui Moreira pediu colaboração para perceber as necessidades dos moradores, que dizem haver apenas 25 lugares para 75 veículos.

Em Novembro, os moradores começaram a ser autuados em zonas onde antes não havia fiscalização e acusaram o município de ter uma atitude persecutória. Esta quinta-feira, o comandante António Leitão da Silva recusou qualquer tipo de perseguição, argumentando que os agentes tinham apenas respondido a uma denúncia: "Há 50 bairros na cidade do Porto. Se me perguntarem se este bairro é uma prioridade [em termos de ordenamento de trânsito] eu diria que não. A polícia foi confrontada com uma chamada", explicou em declarações à Lusa.