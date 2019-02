As Ruínas do Carmo vão voltar a tremer, mas é tudo luz

Luzes, câmara, projecção! As Ruínas do Carmo serão as telas e o espectáculo é a história de Lisboa em forma de "projecções multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, ao som de grandes nomes da música portuguesa", entre 2 de Maio e 17 de Julho.

É a segunda edição de Lisbon Under Stars, espectáculo luminoso do atelier OCubo, já com muitas provas dadas, que, no ano passado, conseguiu 30 mil espectadores em dois meses e uma distinção internacional de melhor evento.

Pretendendo ser "uma experiência sensorial", que coloca "o público no centro dos acontecimentos", a narrativa do espectáculo promete uma "viagem imersiva ao longo de mais de 600 anos de história da cidade de Lisboa".

O público, refere a organização, pode circular livremente pelo espaço e "escolher, ver e descobrir vários ângulos e perspectivas que tornam a experiência única para cada pessoa". Por exemplo, o espectador pode sentir o terramoto de 1755 - "do qual a Igreja do Carmo representa um dos símbolos de resistência mais emblemáticos", sublinham - ou optar por "embarcar numa caravela dos Descobrimentos" e ver as paisagens dos destinos alcançados pelos navegadores.

A narradora do espectáculo é Catarina Furtado (sendo que existe narração em inglês e português) e os bailados estão a cargo da Companhia Clara Andermatt, sendo que os bailarinos vão "interagir com as paredes das Ruínas". Também em grande destaque na produção está a música, assinalando-se as participações de Mariza, Teresa Salgueiro, Tocá Rufar, Paulo Marinho, Lisboa Cantat e a Orquestra de Câmara da GNR. Ao longo da produção também se ouvirá a poesia de Fernando Pessoa ou nota de Amália ou mesmo Salvador Sobral.

OCubo, o atelier que assina o "show", é o mesmo que criou vários festins luminosos baseado em video mapping (projecções multimédia) em património, da Praça do Comércio em Lisboa, a Sintra, Alcobaça, Queluz ou Coimbra, além de já ter tido vários êxitos além-fronteiras com trabalhos de Paris a Melbourne (Austrália) aos Emirados Árabes Unidos.

O bilhete para o espectáculo, que conquistou em 2018 um Best Event Award no festival Bea (dedicado aos melhores eventos do mundo), tem o preço base de 15 euros, existindo vários descontos.

Informações Lisbon Under Stars

Ruínas do Carmo, Lisboa

De 2 de Maio a 17 de Julho, de segunda a sábado, às 21h30 e 22h45

Preços: Inteiro 15€, Reduzido 12€ (Crianças dos 6 aos 10 anos | Estudantes | +65 Anos | Residente no distrito de Lisboa | Mobilidade Reduzida ), Grupo (10 a 49 pessoas) 12€, Grupo ( a partir de 50 pessoas): 10€ | Gratuito até aos 5 anos

Bilhetes à venda no local, em www.lisbonunderstars.com, Ticketline e locais habituais.

Idioma: Narrado em Português e Inglês

Plateia em pé

Facilidade de acesso a pessoas com Mobilidade Reduzida