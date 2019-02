Economia manteve ritmo moderado no final de 2018

A economia portuguesa conseguiu crescer no quarto trimestre ligeiramente mais do que tinha feito nos três meses anteriores. No entanto, num cenário em que o contributo da procura externa se está a tornar menos positivo, o ano de 2018 terminou com o prolongamento da tendência de abrandamento na taxa de variação homóloga do PIB.

De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o PIB português registou, durante o quarto trimestre do ano, uma variação de 0,4% em cadeia (face ao trimestre imediatamente anterior), um valor que compara com os 0,6% que se tinham verificado no segundo trimestre e com os 0,3% do terceiro.

Esta ligeira aceleração, contudo, não evitou que, em termos homólogos, a taxa de variação do PIB, que tinha sido de 2,4% no segundo trimestre e de 2,1% no terceiro, tenha baixado agora para 1,7% nos últimos três meses de 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta diferença de tendência entre as variações em cadeia e homóloga acontece porque, embora, no quarto trimestre de 2018 a taxa de crescimento em cadeia de 0,4% ter superado os 0,3% do terceiro trimestre, ficou bem abaixo do ritmo de 0,8% que se tinha registado no quarto trimestre de 2017.

Com estes resultados, ainda provisórios, a economia registou no total de 2018 um crescimento de 2,1%, um valor que fica abaixo dos 2,8% de 2017 e da última estimativa do Governo, feita em Outubro, de 2,3%.

Os últimos meses têm mostrado que a economia portuguesa está numa fase de crescimento mais moderado, o que acontece a par com uma deterioração da conjuntura internacional. Na estimativa rápida apresentada esta quinta-feira, o INE não divulga ainda dados para as diversas componentes do PIB. No entanto, assinala que “a procura externa líquida apresentou um contributo para a variação homóloga do PIB mais negativo que o observado no trimestre anterior”. Em simultâneo, contudo, afirma que, em comparação com o terceiro trimestre, “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi menos negativo”.