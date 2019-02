Ana Catarina estava no bingo e o telefone tocou: "És a melhor guarda-redes do mundo"

Começou a jogar à bola no infantário e um dia foi para a baliza. "Fiz um brilharete. A partir daí foi sempre." Se os remates lhe parecessem fracos, ela "pedia para rematarem normal." No final de 2018, Ana Catarina, guarda-redes da selecção nacional feminina de futsal e do Benfica, foi eleita a melhor guardiã do mundo pela Umbro Futsal Awards by Futsal Planet. A jogadora já foi nomeada para estes prémios seis vezes, quatro delas consecutivas.

Hoje, com 26 anos, Ana Catarina e mais 13 futsalistas portuguesas estão nos últimos preparativos para defender as cores nacionais na fase final do campeonato da Europa de futsal feminino. Esta sexta-feira, Portugal defronta a Ucrânia nas meias-finais, no Pavilhão Multiusos de Gondomar (21h45, RTP1). Ucrânia e Espanha são as outras selecções semifinalistas.

A principal inspiração e conselheiro de Ana Catarina é o pai, que também já foi avançado de futebol. Todos os títulos e esta distinção individual foram festejados por ambos com muita emoção. O Europeu não será excepção e é o título que todas querem conquistar, até porque é o primeiro de sempre a ser acolhido pela UEFA.

Em casa, com o hino nacional a tocar e a ser cantado a uma só voz, tudo está pronto para que seja dado o passo na profissionalização do futsal feminino. "Era algo necessário e que todos nos desejamos", confessa Ana Catarina, que concilia as balizas do futsal com os estudos na área das finanças.

A "voz activa e o protagonismo" estão lá, mas "faltam direitos iguais". Mas, lembra, também "o desporto masculino ainda não tem assim tantas condições comparado com outros países".

A qualificação e os jogos de preparação deram muitos golos marcados. O objectivo "é sempre zero golos sofridos", mas o pensamento é "jogo a jogo". Em caso de vitória, festa rija é garantida e há "uma lista de promessas e loucuras" que estão guardadas. "Fica entre nós até porque a lista ainda não está completa."