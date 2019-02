Julen Lopetegui: "Não me deram tempo suficiente" no Real Madrid

Numa das primeiras entrevistas que concedeu após ter deixado o comando técnico do Real Madrid, em Outubro, Julen Lopetegui falou à BBC sobre essa curta passagem pelo Bernabéu e revelou os dias difíceis que se seguiram ao despedimento do comando técnico da selecção espanhola, dias antes do início do Mundial da Rússia.

“Não foi nada fácil para mim. Trabalhámos no duro durante dois anos e sentimos que estávamos preparados para fazer um Mundial fantástico”, relembrou Lopetegui, acrescentando que a saída da selecção espanhola foi, em parte, responsabilidade do presidente da Federação espanhola. “Quando renovei contrato com a Espanha, colocaram uma cláusula de rescisão. Foi ideia do [Luis] Rubiales, eu concordei com ele sem problema e depois [a proposta do Real Madrid] aconteceu.

Julen Lopetegui aceitou a proposta dos “merengues” e planeava fazer o Mundial ao serviço da selecção espanhola. A Federação, porém, achou que o técnico não tinha condições para dirigir os “rojos”. Fernando Hierro, que era director desportivo da federação, substituiu Lopetegui a dois dias do embate frente à selecção portuguesa, o primeiro encontro do torneio.

De acordo com o espanhol, a saída foi uma surpresa, visto que os futebolistas da selecção espanhola já sabiam e tinham aceitado com naturalidade o futuro emprego de Lopetegui: “Os jogadores foram fantásticos. Depois de lhes ter contado, tivemos a nossa melhor sessão de treino em três semanas de preparação, portanto estávamos muito felizes mas, no final de contas, o presidente [da Federação] tomou essa decisão. Foi um momento muito difícil e nunca o irei esquecer, porque foi uma surpresa. Acho que foi muito injusto”.

Mudança para Madrid: “Não dormia, não sabia onde estava”

Depois do afastamento da selecção espanhola, seguiu-se o Real Madrid. Lopetegui chegou ao Bernabéu como substituto de Zinedine Zidane, treinador que em dois anos e cinco meses venceu nove títulos — incluindo três Ligas dos Campeões.

A saída abrupta da selecção espanhola deixou marcas em Lopetegui, que se acabariam por reflectir a nível psicológico. “Não dormia, não sabia onde estava. Num dia estava na Rússia a treinar para o Campeonato do Mundo, no outro estava no Santiago Bernabéu com uma nova equipa”.

O início até não foi mau: apesar da derrota na Supertaça Europeia frente ao Atlético de Madrid, o Real Madrid somou quatro vitórias e um empate nas primeiras cinco partidas no campeonato espanhol. Depois veio o desastre: nas restantes sete partidas, o Real Madrid apenas venceu apenas uma, saindo derrotado por cinco vezes. Uma dessas derrotas aconteceu frente ao Barcelona, eterno rival, por 5-1, e motivou o despedimento de Julen Lopetegui.

Foto Técnico chegou a passar pelo comando técnico do FC Porto GENYA SAVILOV / REUTERS

“Tivemos um bom início, mas depois experienciamos três semanas muito más”, explica o técnico, afirmando que, simplesmente, “não teve tempo”. Apesar de a estadia na capital espanhola apenas ter durado pouco mais de dois meses, Lopetegui mostra-se agradecido aos “merengues”, desejando sorte a Santiago Solari, técnico que o substituiu: “Tenho todo o respeito pelo novo treinador e pelo seu staff. Nunca diria uma palavra má sobre o Real Madrid. Treinar este clube é uma experiência fantástica para qualquer treinador. Gostaria de ter tido mais tempo, mas tenho de olhar para o futuro”.

O técnico que, durante ano e meio, treinou o FC Porto, não afasta uma incursão pela liga inglesa, ainda desconhecida para o basco. Apesar de não se conhecer ainda o clube, Lopetegui deixa uma promessa: "se tiver possibilidade de escolha, prefiro estar nas principais ligas".