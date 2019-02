Já há trailer do Frozen II

Tardou seis anos mas chegou: o primeiro trailer da sequela de Frozen, que conta a história da rainha Elsa e da irmã Anna, foi revelado nesta quarta-feira. Frozen II irá estrear-se em Novembro nos Estados Unidos e em Portugal.

O trailer não revela muito sobre a história do segundo filme Frozen. Fica a saber-se que as personagens principais – Elsa, a irmã Anna, o seu interesse romântico, Kristoff e o boneco de neve, Olaf –, ocupam os papéis principais do novo filme. Nas primeiras imagens, vê-se Elsa a tentar usar os seus poderes de criação de gelo para atravessar um oceano tempestuoso, sem se perceber as razões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não é tanto uma sequela, é mais uma continuação da primeira história. Maior, mais épica. Eles vão para bastante longe de Arendelle [o reino do primeiro filme]. O foco está nas irmãs, claro, é uma história de família”, revelou a realizadora Jennifer Lee, em entrevista à Variety em Novembro do ano passado. “Temos também uma nova canção que acho que é uma evolução [de Let It Go, o tema principal do primeiro filme].”

A sequela é realizada por Chris Buck e Jennifer Lee, a mesma dupla que esteve a cargo do primeiro filme, vencedor de dois Óscares de melhor filme de animação e melhor música, pelo tema Let It Go interpretado por Idina Menzel.

O primeiro filme – que rendeu à Disney mais de mil milhões de dólares em receitas de bilheteira em todo o mundo, sendo o filme que mais lucrou em toda a história – foi inspirado pelo conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1841. O filme já esteve na origem de duas curtas-metragens e duas peças de teatro, uma delas no gelo.