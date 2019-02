Ennio Morricone passa por Lisboa na digressão de despedida

A digressão mundial de despedida do maestro e compositor Ennio Morricone vai passar por Portugal no dia 6 de Maio, com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, tendo como convidada especial a cantora Dulce Pontes.

"O espectáculo, que será conduzido pessoalmente pelo maestro e compositor, está inserido na 60 Years of Music World Tour, tournée que teve início em 2016 e que conta com mais de 50 concertos em 35 países, registando cerca de 650 mil espectadores", refere em comunicado a Everything is New, organizadora do evento. Segundo o documento, a cantora portuguesa Dulce Pontes será convidada especial do músico "nas restantes datas da tour".

"O maestro e compositor vai conduzir em palco a orquestra e um coro de mais de 200 pessoas. A lenda viva Ennio Morricone é responsável por algumas das bandas sonoras mais aclamadas da história do cinema", acrescenta o comunicado. Entre as mais recentes contam-se as compostas para Os Oito Odiados e Sacanas sem Lei, realizados por Quentin Tarantino. O seu estatuto lendário firma-se, porém, no trabalho desenvolvido para Sergio Leone em filmes como O Bom, o Mau e o Vilão, Era Uma Vez no Oeste ou Era Uma Vez na América.

A digressão de despedida termina no seu país de origem, Itália, com seis concertos em Roma e uma última actuação no Festival de Verão da cidade toscana de Lucca.

"Sinto-me privilegiado e excitado por celebrar 90 anos em tão boa forma física. É uma bênção poder continuar a dirigir os meus concertos em tantas maravilhosas cidades europeias e estou muito contente com a generosidade que o meu público continua a demonstrar", disse Ennio Morricone.

Os bilhetes estarão à venda a partir de dia 16 de Fevereiro, a preços que variam entre os 45€ e os 240€.