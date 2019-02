Margarida Botelho Rodrigues abriu a Bloom, uma loja de flores que é mais do que isso

Margarida Botelho Rodrigues já decorou vários espaços. Em Lisboa, por exemplo, a pedido da Louis Vuitton, a conhecida marca de luxo. “Foi um momento tão marcante para a Bloom”, orgulha-se a empresária que também organiza eventos, como um romântico pedido de casamento no Dia dos Namorados. Nesta empresa, com quatro lojas no Norte do país, pode entrar-se para comprar uma flor e sair com um evento organizado.

Sobre o pedido de casamento, a empresária recorda: “Colocámos cerca de cinco mil rosas vermelhas, desde a entrada até à sala, e ainda numa mesa da casa.” Depois, um chef serviu o jantar ao som de um violoncelo e a magia aconteceu quando o cliente pediu a namorada em casamento. “Foi um projecto chave-na-mão desde a decoração ao catering”, explica a dona da Bloom, que tem 47 anos, que se licenciou em Gestão e tirou mestrado em Marketing.

Foto A primeira loja surgiu em Braga DR

A Bloom já organizou centenas de eventos, desde festas de aniversário, casamentos, baptizados a decorações para festas temáticas. Também já esteve à frente de eventos de lançamento de produtos, congressos, festa de Natal, entre outros. Nos seus trabalhos, Margarida Botelho Rodrigues privilegia os detalhes, por exemplo, nos ramos de flores que cria e embrulha em papel de seda branco. Desde pequena que se interessa pelas artes e trabalhos manuais.

Como é que uma gestora abraça o mundo das flores e da organização de eventos? Margarida Botelho Rodrigues despertou para esta área quando trabalhou numa empresa em marketing e comunicação e tinha de organizar eventos. Gostou tanto que decidiu aventurar-se. Foi há 15 anos que abriu o primeiro espaço comercial em Braga. Seguiram-se duas lojas no Porto e, mais recentemente, outra em Vila Nova de Gaia. Hoje, vive rodeada do perfume e do colorido das flores e plantas.