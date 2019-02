No Dia de São Valentim, o "coração" de Joana Vasconcelos bate na cidade do amor

A mais recente obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos, inaugurada esta quinta-feira em Paris, junto à Porte de Clignancourt, é um coração gigante composto por 3800 azulejos pintados à mão. O coração acende ao ritmo dos batimentos cardíacos e tem um movimento rotativo.

A obra foi encomendada a pedido de várias organizações de moradores do 18.º bairro parisiense, no norte da capital francesa. Segundo a câmara de Paris, o desafio lançado a Joana Vasconcelos, que nasceu naquela cidade, foi criar "um símbolo universal para um bairro do Mundo”.

Na inauguração do Coeur de Paris (Coração de Paris, em português) estará o embaixador de Portugal em França e vários autarcas da capital gaulesa. Decorrerá ainda um baile popular para assinalar o dia de São Valentim.