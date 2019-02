Jornalistas da RDP exigem salvaguarda do serviço público de rádio

Os jornalistas da RDP, reunidos esta quarta-feira em plenário, manifestaram insatisfação quanto à escassez de recursos, reclamando à administração da RTP dignidade de tratamento e exigindo medidas para a salvaguarda do serviço público de rádio.

"Os jornalistas da rádio pública acompanham o Conselho de Redacção na sinalização da insatisfação quanto à escassez de recursos materiais e humanos e à instabilidade provocada pela constante saída de jornalistas", lê-se na moção aprovada esta quarta-feira​.

Para os jornalistas, a falta de recursos humanos não é compensada "em número e em experiência" com a entrada de profissionais em início de carreira.

"Considerando que não estão criadas as condições para a realização de um trabalho que esteja à altura do que se espera do serviço público de rádio, os jornalistas da rádio pública reclamam dignidade na forma como são tratados pela administração da RTP", vincaram.

De acordo com o documento, os profissionais exigem ainda que sejam tomadas "medidas concretas para a salvaguarda do serviço público de rádio".