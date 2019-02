Primeira ecopista do Alto Alentejo "nasce" em antiga linha férrea de Fronteira

A Câmara de Fronteira, no distrito de Portalegre, prevê abrir em Março a primeira ecopista - via de comunicação autónoma, reservada às deslocações não motorizadas -​com um percurso de 14 quilómetros ao longo de uma antiga linha férrea, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Rogério Silva, a ecopista vai ligar as antigas estações de caminho-de-ferro de Fronteira e da freguesia rural de Cabeço de Vide, um canal ferroviário desactivado há mais de três décadas e que integrava a antiga linha Estremoz - Portalegre.

"A Câmara de Fronteira fez a remoção de todo o material ferroso e a obra permitiu requalificar o traçado de 14 quilómetros", disse o autarca, adiantando que o objectivo do projecto é estender a ecopista aos outros concelhos abrangidos pelo antigo ramal ferroviário.

Referindo que o projecto está "mapeado a nível regional", o autarca considerou que a ecopista constitui um "produto turístico" ligado ao turismo de natureza, que vai beneficiar as já recuperadas estações de caminho-de-ferro de Cabeço de Vide e Fronteira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo Rogério Silva, na zona da ecopista existem alojamentos para todos aqueles que queiram permanecer no território, o que vai "interagir" com as ofertas que o concelho tem para oferecer.

O percurso é plano e vai poder ser feito a pé, de bicicleta ou de cavalo, existindo na zona um centro hípico.

A obra deverá estar concluída em Março, num investimento de 250 mil euros, comparticipados em 85% por fundos comunitários.