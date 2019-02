Taça Challenge: Benfica eliminado, Sporting apurado para as meias-finais

O Sporting vai ser o único representante português nas meias-finais da Taça Challenge em voleibol. Nesta quarta-feira, os "leões" confirmaram a vantagem obtida na primeira mão dos quartos-de-final, diante da Fonte do Bastardo, enquanto o Benfica foi eliminado na Luz, apesar do excelente triunfo por 3-1 sobre o Belogorie Belgorod.

No pavilhão da Luz, o Benfica enfrentava a espinhosa missão de inverter a derrota por 3-0 averbada na Rússia, diante do Belogorie Belgorod, um dos grandes candidatos à conquista do troféu.

O "encarnados" fizeram uma grande exibição, impondo-se por 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) e forçando o golden set, mas acabaram eliminados pelo Belogorie Belgorod, que já tem três Ligas dos Campeões no currículo, com um parcial de 12-15 na "negra".

Nos Açores, o Sporting partia para a segunda mão com uma vantagem de 3-0, obtida em Lisboa, e confirmou o favoritismo diante do Fonte Bastardo, vencendo logo os dois primeiros sets (17-25, 22-25) e fechando a eliminatória.

Na próxima ronda, os "leões" vão defrontar os italianos do Vero Volley Monza.