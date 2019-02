Roma é o grande vencedor dos Bafta, mas A Favorita levou sete prémios

Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, foi o grande vencedor deste domingo e da 72.ª edição dos prémios Bafta do cinema britânico, triunfando em quatro categorias, entre elas a de Melhor Filme e de Melhor Realização. O filme A Favorita, do grego Yorgos Lanthimos, foi o que arrecadou maior número de prémios, sete, entre eles o de Melhor Actriz. A cerimónia dos British Academy of Film and Television Arts realizou-se no Royal Albert Hall, de Londres.

Roma, além de Melhor Filme e Melhor Realização, venceu ainda na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Fotografia.

Entre os prémios para A Favorita, Olívia Colman foi distinguida como Melhor Actriz e Rachel Weisz recebeu o prémio de Melhor Actriz Secundária. O filme levou ainda prémios como o de Melhor Guião Original e Melhor Filme Britânico.

O prémio de Melhor Actor foi para Rami Malek, no filme Bohemian Rhapsody, e Mahershala Ali foi considerado o Melhor Actor Secundário, pelo papel no filme Green Book.

O prémio revelação distinguiu a atcriz Letitia Wright, pelo papel em Black Panther, e Free Solo ganhou na categoria de Documentário.