Rastas da ministra da cultura sueca geram discussão política

A discussão começou quando foi partilhada a fotografia oficial do governo Lofven II, que se forma para testar uma solução política nunca tentada no país: a união entre e esquerda e direita para rejeitar chegar a entendimento com a extrema-direita. Entre os 23 ministros, 11 são mulheres. As atenções recaíram sobre Amanda Lind, ministra da Cultura e Democracia, que tem sido criticada por usar rastas.

Rebecca Weidmo Uvell, política de direita, escreveu no Twitter: “Como ministra, não te representas a ti, mas à Suécia. Sobretudo num contexto internacional. E eu não acho que se deva usar tal penteado”.

Foto www.government.se

A ministra da cultura foi acusada também de apropriação cultural por Nisrit Ghebil, jovem artista negro, que, no jornal sueco Aftonbladet, afirmou que uma mulher branca, principalmente numa posição de poder, “não deveria usar um penteado afro-americano”, especialmente quando negros jovens, nos Estados Unidos, continuam a ser expulsos das escolas por usarem rastas.

Numa rádio sueca, Amanda Lind justificou-se. Considera que a apropriação cultural é um “tópico de discussão importante”, mas que não pretende mudar de penteado. Ainda assim, garante “mostrar respeito” mesmo “para os que acham que é um erro”, escreve o jornal Le Monde.

Amanda Lind, 38 anos, é ministra da Cultura e Democracia da Suécia e dirigente do Ministério Público, partido do meio ambiente Os Verdes, que representa desde 2016.

Segundo o jornal francês Le Monde, Amanda já foi criticada por homenagear ex-ministros do seu partido, nomeadamente Mehmet Kaplan, responsável pela pasta da habitação e desenvolvimento urbano, que foi forçado a renunciar em 2016 depois de comparar israelitas a nazis e de ter aparecido ao lado de ultranacionalistas turcos. Amanda afirmou já ter fumado cannabis, um crime considerado grave na Suécia. Contudo, as críticas são mais veementes quando o cabelo é assunto.

Em Janeiro, o Parlamento sueco concedeu mais um mandato como primeiro-ministro ao social-democrata Stefan Lofven, depois de quatro meses de negociações e impasses após as eleições de Setembro. Lofven cria, assim, governo com um acordo histórico com o Partido Popular Liberal (centro-direita), com os Verdes (centro-esquerda) e com o Partido do Centro (centro direita). Nas eleições de Setembro, a extrema-direita teve 18% dos votos e 62 deputados.