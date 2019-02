Ouvir as comunidades ciganas faz toda a diferença

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, conversamos com o activista Bruno Gonçalves, vice-presidente da associação Letras Nómadas, que nos conta como o envolvimento das comunidades ciganas nas políticas que lhes dizem respeito tem sido essencial na luta pela inclusão.

Em particular, através do Romed — um programa financiado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia que este ano vai passar a ser uma política pública nacional —, que impulsionou a mediação intercultural e a participação cidadã das comunidades ciganas em vários pontos do país.

A conversa com Bruno Gonçalves completa a série de reportagens da jornalista Ana Cristina Pereira, publicadas ao longo da semana. Na página especial A Europa que conta, leia mais sobre o envolvimento das comunidades ciganas e a luta pela inclusão, em Portugal e na Europa.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado Carlos Coelho, eleito pelo Partido Social Democrata, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.