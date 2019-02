Dois ex-governantes do PSD são ‘vices’ de Santana

António Martins da Cruz, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e Rosário Águas, secretária de Estado da Administração Pública, ambos em governos do PSD, estão entre os sete vice-presidentes da Aliança, partido liderado por Pedro Santana Lopes. A votação para os órgãos do partido já terminou e os resultados serão anunciados antes do encerramento do congresso, a decorrer em Évora.

Na lista da direcção (aliás há apenas uma lista para todos os órgãos) constam ainda Ana Pedrosa-Augusto, advogada de Madonna, Bruno Ferreira da Costa, professor universitário e ex-militante do PSD, Carlos Pinto, ex-autarca do PSD na Covilhã, Carlos Poço antigo deputado social-democrata, e João Borges da Cunha, arquitecto.

No Senado, uma espécie de conselho nacional, a lista de 30 elementos é liderada por João Pedro Varandas, advogado, seguido de Margarida Netto, ex-deputada do CDS, e do médico Manuel Pinto Coelho, Jorge Nuno Sá, antigo deputado e líder da JSD. O conselho jurisdicional é presidido por José Pereira da Costa e o gabinete de auditoria é liderado por Sónia Carreira da Conceição.

A reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, que tem conduzido os trabalhos do congresso, mantém-se como presidente da mesa deste órgão. Como director executivo da Aliança, que é equivalente a secretário-geral, mantém-se Luís Cirilo, antigo secretário-geral adjunto do PSD.

A moção estratégica global de Pedro Santana Lopes, intitulada "Um país às direitas", foi aprovada esta noite, com uma abstenção.