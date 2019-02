A Web Summit deu um empurrão à Wayve para criar carros que aprendem com os erros

A Wayve foi a primeira startup a sair do concurso da Web Summit em Portugal sem prémio monetário - em 2016, havia 100 mil euros para a vencedora, a Kubo, que depois os rejeitou; e em 2017, foram entregues 50 mil euros à Lifeina, mais um programa de mentorado. Para a empresa britânica que ganhou em 2018, porém, tal não foi problema. O objectivo da Wayve sempre foi usar a feira de tecnologia em Lisboa para apresentar o seu projecto ao mundo: um sistema para ensinar carros a conduzir com os erros que cometem (em vez de muitas regras programadas), e em menos de 20 minutos.

“A maioria das empresas de carros autónomos usa programas de simulação para validar os sistemas que criam. Nós treinamos os nossos carros com estes programas”, explicou Alex Kendall ao P3. Descreve a vitória em Lisboa como uma oportunidade para ter acesso a “exposição, publicidade e oportunidade”.

Para já, a empresa está a testar os carros no Reino Unido e a aperfeiçoar os algoritmos que usam para pôr carros a aprender com aquilo que vêem. Os desafios ainda são muitos: “O mundo real é mais diverso e complicado do que aquilo que podemos simular”, admite Kendall.