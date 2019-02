Venezuela

A propósito do artigo de Francisco Assis sobre a situação política na Venezuela, causou-me perplexidade constatar que, não obstante estarmos "perante uma zona de dúvida e incerteza", o eurodeputado tenha não só aprovado, mas também subscrito a resolução aprovada no Parlamento Europeu de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino do país. Como o próprio reconhece, trata-se de uma situação inédita a nível da política internacional. E é apenas por este motivo que discordo desta resolução. Mas concordaria se a União Europeia tivesse a coragem de adoptar posição idêntica em relação a outros países com situações tão ou mais graves do que a Venezuela. E que garantias nos dá Juan Guaidó, esse ilustre desconhecido? E que consequências advirão para a comunidade portuguesa e luso-venezuelana?

Espero sinceramente que ainda se consiga, com a intermediação da ONU ou do Papa, evitar uma guerra civil.

Luís Filipe Barroso, Lisboa

Muro de Esquerda

Sempre que vejo Mariana Mortágua e principalmente Francisco Louçã a “suavizar” Hugo Chávez e a atribuir todas as responsabilidades a Maduro e aos EUA pelo descalabro económico a que se assiste na Venezuela, é como tentar varrer o lixo para debaixo do tapete.

Se Hugo Chávez foi o autor da “revolução Bolivariana”, a qual durante 18 anos expropriou e nacionalizou quase tudo, desde grandes empresas estratégicas do país a pequenas empresas, afugentando todos os investidores nacionais e internacionais, deixando o país demasiado dependente do petróleo, Maduro só teve o azar no timing que chegou ao poder. A Francisco Louçã lhe poderia afirmar que a arma de destruição maciça da economia que se refere no Expresso de 03/02/19 é o Socialismo que ele tanto defende.

Fernando Ribeiro, S. João da Madeira

A descentralização

Há muito que no âmbito democrático a temática é considerada como fundamental para o desenvolvimento e progresso das diferentes regiões do nosso país. Por isso, no presente, gera perplexidade algumas autarquias não aceitarem as primeiras competências ao nível da habitação, do património, da promoção turística, das vias de comunicação... transferidas pelo Governo central. É que, na verdade, a maioria dessas áreas já eram asseguradas com maior ou menor dificuldades pelo poder local. E apesar da força das palavras com o intuito de justificar as posições assumidas, na generalidade dos casos, sobressai o desconhecimento das contrapartidas exigidas e fornecidas aos municípios sendo necessário clarificá-las.

Um contexto onde, na minha perspectiva, só têm a ganhar e cuja essência reside no saber racionalizar os recursos face às prioridades no terreno. Assim haja autarcas à altura de desempenharem as funções que lhes são exigidas com ética, rigor e sentido de Estado na preservação do interesse da comunidade e da democracia.

Manuel Vargas, Aljustrel