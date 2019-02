Sp. Braga vence Desp. Chaves e aproxima-se da liderança

O Sp. Braga sofreu para conseguir ultrapassar o Desp. Chaves, este domingo, no Estádio Municipal de Braga, vencendo a formação transmontana por 2-1. Com este triunfo, os “arsenalistas” voltam a aproximar-se da liderança classificativa, aguardando agora o resultado das “águias” frente ao Nacional, também neste domingo.

Os homens de Abel Ferreira conseguiram anular uma desvantagem sofrida ao início da segunda parte, quando Luís Martins aproveitou uma defesa incompleta de Tiago Sá, guardião bracarense, a remate de Niltinho, para inaugurar o marcador. Os “arsenalistas” encontravam-se a perder no Estádio Municipal de Braga aos 51’, resultado que desanimou os adeptos que se deslocaram à Pedreira para assistir ao encontro.

Mas o Sp. Braga reagiu rápido e, aos 64’, Dyego Souza, de cabeça, restabeleceu a igualdade. Um cruzamento de Sequeira na ala esquerda encontrou o brasileiro que reforça o estatuto de melhor marcador do campeonato. A reviravolta foi consumada por Claudemir, aos 81’. O médio surgiu na cara de António Filipe, guarda-redes dos flavienses, e fez o segundo da tarde para o Sp. Braga.

Com a vitória, os bracarenses aproximam-se da liderança, ultrapassando — de forma provisória — o Benfica, que medirá forças com o Nacional, este domingo, a partir das 17h30. O FC Porto, líder do campeonato, fica agora a dois pontos dos minhotos, que voltam a colar-se aos lugares cimeiros.