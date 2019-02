Oliveirense vence Benfica e conquista Taça Hugo dos Santos

A Oliveirense venceu o Benfica na final da Taça Hugo dos Santos, este domingo, por 70-77. Os atletas de Norberto Alves vencem agora os "encarnados", após terem eliminado, na meia-final, o FC Porto.

A formação de Oliveira de Azeméis entrou melhor na final, conseguindo uma vantagem de dois dígitos ao intervalo (25-40). O Benfica dominou os dois últimos períodos, mas a melhoria não foi suficiente para ultrapassar a Oliveirense no marcador.

A três minutos do final da partida, as "águias" ainda ameaçaram a liderança da Oliveirense, ficando a apenas um ponto dos adversários. A equipa de Oliveira de Azeméis, porém, foi rápida a estilhaçar as esperanças benfiquistas, voltando a alargar a vantagem para sete pontos, com dois lançamentos triplos consecutivos. Nos derradeiros instantes da partida, a Oliveirense fez uma gestão inteligente da partida, vencendo os "encarnados" por sete pontos.