Mónaco deixou escapar vantagem duas vezes

O Mónaco desperdiçou a oportunidade de sair da zona de descida na Liga francesa, ao empatar em casa do Montpellier (2-2), num jogo em que Gelson Martins marcou e os monegascos sofreram o empate aos 90+1'.

No terceiro jogo de Leonardo Jardim desde que regressou ao Mónaco, o final foi de emoções fortes. Quando a equipa vencia por 2-1, Glik teve uma entrada imprudente para penálti, e foi necessária a tecnologia de linha de golo para validar golo de Delort.

O guarda-redes Subasic adivinhou o lado e defendeu a dois tempos o remate de Delort, mas a bola passou o suficiente a linha de golo, para dar o 2-2 ao Montpellier, e impedir que o Mónaco conseguisse a segunda vitória seguida.

A equipa mantém-se assim em zona de despromoção, no 18.º lugar, com 19 pontos, menos um do que o Dijon, que tem menos um jogo disputado.

Em casa do Montpellier, quarto classificado na Ligue 1, o Mónaco continuou com muitas baixas no plantel, e foi o reforço de Inverno Gelson Martins, emprestado pelo Atlético de Madrid, a inaugurar o marcador. O extremo português marcou ao segundo poste, num remate acrobático aos 14 minutos, resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda metade, o Montpellier empatou por Laborde, aos 66 minutos, antes de Falcao adiantar novamente a equipa de Leonardo Jardim, com o avançado colombiano a responder rápido a uma defesa incompleta de Lecomte, aos 82'.

Com Gelson Martins e Rony Lopes a titulares e Adrien Silva a entrar aos 68 minutos no Mónaco, Pedro Mendes foi titular na defesa do Montpellier.

Ainda neste domingo, o Lille, que conta com os irmãos Rui e José Fonte e com Rafael Leão e Xeka, defronta fora o último, o Guingamp, de Pedro Rebocho.