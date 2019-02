Um jogo em que o Sporting tem bem mais a perder do que o Feirense

Para uma equipa que segura a “lanterna vermelha” do campeonato e cujo último triunfo na prova foi conquistado em Agosto do ano passado há pouco a perder no jogo deste domingo, frente ao Sporting. Ainda para mais, quando vai estrear um treinador no banco de suplentes – Filipe Martins, “roubado” ao Mafra numa altura em que este emblema da II Liga lutava pela promoção ao escalão principal. Bem diferente é a situação do Sporting, que chega a esta partida com o Feirense depois de duas derrotas com o rival Benfica (uma delas para a Taça de Portugal) e de um empate contra o V. Setúbal e numa altura em que começam a surgir os primeiros focos de contestação à liderança de Marcel Keizer.

O treinador holandês dos “leões” mostrou-se, contudo, despreocupado com os resultados recentes da sua equipa, insistindo que foi ganho um troféu. “Não estou preocupado com os últimos cinco jogos. Vencemos a meia-final e a final [da Taça da Liga]. Acho que conquistámos a Taça, estava no nosso autocarro. Percebo o que dizem, mas os últimos cinco jogos foram difíceis”, disse Keizer, na antevisão ao desafio de hoje (20h).

Aumentar

No entanto, as dificuldades do Sporting são anteriores a estes últimos cinco jogos referidos pelo técnico “leonino”, uma vez que os “leões” já não vencem longe de Alvalade para o campeonato há três encontros. É preciso recuar até ao início de Dezembro para descobrir uma vitória do Sporting fora de portas para a Liga (frente ao Rio Ave, na estreia do holandês no campeonato), seguindo-se duas derrotas (Guimarães e Tondela) e o tal empate em Setúbal.

Para o jogo deste domingo, o médio Francisco Geraldes surge nos convocados do Sporting, bem como Ristovki e Abdu Conté. Já Petrovic, Jefferson e Jovane Cabral, bem como André Pinto, este último lesionado, que se junta a Mathieu, Battaglia e Nani, todos ainda a recuperar de lesões.