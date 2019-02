Abel Ferreira quer o Sp. Braga a continuar a fazer títulos

As jornadas vão passando, os resultados acontecendo e o Sporting de Braga continua no pódio da I Liga, a intrometer-se entre os tradicionais candidatos ao título. Nesta jornada em que vão receber o Desportivo de Chaves, penúltimo, os bracarenses podem até recuperar terreno em relação ao líder, passando a estar a dois pontos de distância. Consciente daquilo que a sua equipa tem feito até ao momento, Abel Ferreira voltou a prometer luta até ao fim.

"Eu sei que querem fazer títulos [de jornais] com Benfica, FC Porto e Sporting, mas vão ter de fazer títulos com o Sp. Braga, que joga onde for e com quem for para vencer. Em Dezembro, lançaram um campeão, tiraram outro, um já está dentro outra vez, outro estava dentro e já está fora, e isto só se fecha em Maio, há muita coisa que vai acontecer", disse Abel Ferreira.

O calendário do Sp. Braga não é fácil. Só este mês há uma visita a Alvalade para defrontar o Sporting, a recepção ao Belenenses e o jogo no Dragão com o FC Porto para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Mas Abel Ferreira mantém o discurso ousado: "Vão jogar os melhores em cada jogo. Esse tem sido o nosso segredo, ajustar as velas ao sabor do vento. Vamos encarar cada jogo da mesma forma até ao final e no final vamos ter o que fizemos por merecer", disse.

Antes de tudo isto surge, já neste domingo (15h) a recepção ao Desp. Chaves, penúltimo da classificação mas que, desde que Tiago Fernandes assumiu o comando da equipa, tem apresentado melhorias. Aliás, chega a Braga após duas vitórias consecutivas. Só que os transmontanos não terão uma tarefa fácil pois o Sp. Braga é a única equipa do campeonato que ainda não perdeu em casa.