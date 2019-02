No estádio do Sp. Braga mandam os que lá moram

O Sp. Braga foi obrigado a sofrer para vencer o Desportivo de Chaves, na tarde deste domingo. Os minhotos conseguiram dar a volta a uma desvantagem que surgiu no início da segunda parte, arrancando um triunfo pela margem mínima (2-1), que permite aos “arsenalistas” ficarem a dois pontos do FC Porto, líder do campeonato e manter-se como a única equipa da prova sem derrotas caseiras.

Logo ao segundo minuto de jogo, os bracarenses poderiam ter inaugurado o marcador, mas o remate de Ricardo Horta — após defesa incompleta de António Filipe, guarda-redes dos flavienses — embateu no poste. Os minhotos procuravam explorar o jogo pelos flancos, com Sequeira e Esgaio a serem as principais referências no processo de construção de jogo. Mas a falta de oportunidades no relvado iria reflectir-se no marcador que, na ida para os balneários, assinalava um empate a zero.

Positivo/Negativo Positivo Sequeira O lateral-esquerdo do Sp. Braga esteve directamente envolvido nos golos da formação minhota, fazendo duas assistências para os colegas de equipa que acabaram no fundo das redes adversárias.

Positivo Dyego Sousa O avançado brasileiro voltou a mostrar a sua qualidade e foi decisivo no início da reviravolta do marcador, ao marcar mais um golo.

Positivo Desp. Chaves Apesar da derrota, a formação flaviense fez um bom jogo no Estádio Municipal de Braga. A estratégia montada por Tiago Fernandes parecia ser a correcta quando o Desp. Chaves se adiantou no marcador, mas o último terço da partida, marcado pelo sufoco dos homens de Abel Ferreira, provou ser demasiado para a equipa transmontana. Fica uma nota positiva que poderá servir de alento para os flavienses, penúltimos no campeonato.

Apesar de a vontade dos minhotos ser palpável, a indefinição — que marcou, pela negativa, o jogo dos bracarenses no primeiro tempo — manteve-se. O Desp. Chaves, porém, conseguiu aproveitar a falha dos adversários e, aos 51’, inaugurou o marcador no Estádio Municipal de Braga. Num excelente desenho ofensivo dos flavienses, um passe de primeira de Bruno Galo na entrada da área deixou Niltinho completamente isolado na cara de Tiago Sá. O guarda-redes bracarense ainda defendeu o primeiro remate, mas Luís Martins estava no sítio certo à hora certa: na recarga, de pé esquerdo, encostou para o golo do Desp. Chaves.

Abel Ferreira não perdeu tempo: Ricardo Esgaio e Ricardo Horta deram lugar a Wilson Eduardo e João Novais, respectivamente. A dupla substituição teve o condão de aumentar a velocidade do ataque minhoto. E o Sp. Braga não teve de esperar muito tempo para chegar ao empate: aos 64’, Dyego Souza, avançado dos minhotos, restabeleceu a igualdade. Um cruzamento na esquerda de Sequeira encontrou o brasileiro livre de marcação. Um cabeceamento certeiro de Dyego que lhe permitiu reforçar a liderança na tabela de melhores marcadores do campeonato.

Logo após o empate, os “arsenalistas” voltaram a pressionar a formação comandada por Tiago Fernandes e a reviravolta seria consumada a dez minutos do fim. Aos 80’, o Sp. Braga dispôs de um livre na ala esquerda. Sequeira, novamente, fez a assistência e Claudemir, na cara do guarda-redes, fez o segundo golo da tarde para os minhotos, aproveitando uma falha de marcação da defesa transmontana. Estava feito o resultado no Estádio Municipal de Braga e os adeptos dos “arsenalistas” festejaram efusivamente a aproximação à liderança do campeonato.