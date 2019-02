Movimento "greve cirúrgica" sem "nada a esconder" apela à identificação dos contribuintes

O movimento "greve cirúrgica" pediu a todas as pessoas que contribuíram ou que desejem no futuro contribuir na recolha de fundos online para o financiamento da greve dos enfermeiros que se identifiquem, porque "não há nada a esconder".

"Estamos preparadíssimos, não temos nada a esconder, sempre dissemos isso", afirmou à agência Lusa Catarina Barbosa, representante do "movimento greve cirúrgica", numa reacção à informação, avançada neste sábado pelo Expresso, de que a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai investigar a origem dos fundos recolhidos pelos enfermeiros através de uma plataforma de financiamento colaborativo, crowdfunding, para as recentes greves daquela classe profissional.

Graças a estes fundos, os enfermeiros que fazem greve recebem 42 euros por cada dia que faltem, no final da greve.

À Lusa, Catarina Barbosa disse que o movimento enviou na sexta-feira, "antes de sair a notícia", um email a todos os contribuintes a pedir que verificassem se as suas contribuições tinham sido anónimas ou não. "E com um pedido para as pessoas se identificarem, exactamente porque não temos nada a esconder", prosseguiu.

Catarina Barbosa indicou que o movimento já recebeu, entretanto, emails de várias pessoas que querem sair do anonimato e colocar a respectiva identificação. "Acreditamos que se calhar, até ao fim do dia de hoje [sábado] ou de amanhã [domingo], esse problema ficará resolvido. Porque nós nunca tivemos nada a esconder, não é por causa dos anónimos que as coisas vão ser diferentes", afirmou a representante do movimento que organizou a recolha de fundos para as paralisações.

A primeira campanha de recolha ultrapassou os 360 mil euros e a segunda soma mais de 420 mil euros angariados.

"Estamos tranquilos, estamos à espera. O que nós queríamos era mesmo isso, que investigassem, para acabarem com essa suspeita que existe de os privados estarem a financiar [a greve]. Assim vai ficar resolvida a questão. E espero que não se volte a falar mais desta situação. É a melhor forma de resolver isto", acrescentou Catarina Barbosa, garantindo não ter tido, até agora, qualquer contacto por parte da ASAE.

Legislação não está ainda uniformizada

O Expresso adiantou que a ASAE vai investigar o fundo solidário que está a financiar a greve dos enfermeiros, perante as crescentes suspeitas sobre a origem deste crowdfunding, que já angariou mais de 780 mil euros. "As circunstâncias actuais precipitaram uma avaliação prévia às seis campanhas activas, entre as quais a dos enfermeiros", disse ao semanário o inspector-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, garantindo que a iniciativa não decorrer de "qualquer indicação do Governo".

Na quinta-feira, fonte oficial da ASAE dissera que não tinha feito qualquer inspecção às plataformas de crowdfunding desde que foram criadas, há quase quatro anos, porque a legislação não está ainda uniformizada com as medidas de combate ao branqueamento de capitais.

Apesar da requisição civil decretada pelo Governo em quatro centros hospitalares, na primeira semana desta "greve cirúrgica", só num destes quatro centros hospitalares, o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, foram adiadas 43% das cirurgias consideradas prioritárias. Em números absolutos, foram 38 as operações adiadas a doentes que cumpriam requisitos de serviços mínimos.

Intimação contra a requisição civil avança segunda-feira

O Sindicato Democráticos dos Enfermeiros já se predispôs a contestar judicialmente a requisição civil determinada quinta-feira pelo Conselho de Ministros, tendo prometido avançar esta segunda-feira com uma intimação para a protecção dos direitos (neste caso, do direito à greve) no Supremo Tribunal Administrativo.

Os enfermeiros reclamam três categorias (enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro director), o que o Governo aceitou, mas com um correspondente aumento das remunerações. Só para a primeira categoria, o salário base, que é hoje de 1200 euros, deveria passar para cerca de 1600. Apenas para isto, seriam necessários mais de 200 milhões de euros por ano, argumentou o Governo para não aceitar esta exigência.

Os enfermeiros reclamam ainda a antecipação da idade da reforma para os 57 anos e 35 de serviço, tendo em conta o risco e a penosidade da profissão. Mas, entretanto, abriram a porta à possibilidade de um aumento das remunerações faseado no tempo e de a reforma ser antecipada para os 60 anos.