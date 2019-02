Santana Lopes: “É um momento especial sem pieguices”

O líder fundador da Aliança, Pedro Santana Lopes, chegou ao primeiro congresso do partido, em Évora, assumindo que “é um momento especial”, que é um “novo desafio”, e que gosta de “ver o lado bonito da política”.

Sem esconder a emoção, o ex-líder do PSD chegou “bem-disposto”, reconheceu que é um “momento especial mas sem pieguices”. “Gosto de ver o lado bonito da política” e não o “lado feio – a corrupção, o não cumprimento dos mandatos e os debates estéreis”, afirmou aos jornalistas à entrada do Arena. No desafio que disse assumir na vida, o antigo primeiro-ministro referiu que “construir algo novo é fascinante”.

Pedro Santana Lopes entrou depois no pavilhão onde era esperado por centenas de delegados que o receberam com palmas e fazendo o gesto de V (de vitória), e dando início ao congresso fundador da Aliança sob o lema “Das Pessoas, para as Pessoas”. Com um cenário dominado por azul claro, a cor do partido, na sessão da manhã os delegados assistem à apresentação da declaração de princípios, dos estatutos, do símbolo do partido e da moção de estratégia global de Santana Lopes.

Na sala de acreditações dos delegados, a organização do congresso tem montada uma banca de venda de produtos de merchandising do partido (canetas, agendas, cadernos, porta-chaves, camisolas, chapéus de chuva).