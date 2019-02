Propostas de hino arrancaram palmas e vão a votos online

Os congressistas da Aliança, partido fundado por Pedro Santana Lopes, aprovaram os estatutos, o regulamento eleitoral, o símbolo, mas também tiveram direito a um momento musical. Ao concurso da votação na plataforma digital do partido, durante o próximo mês, foram apresentados os três candidatos a hino do partido e a hino de campanha. O mais aplaudido na sala é da autoria de António Pinto Basto, os outros dois são de Carlos Pinto (ex-autarca da Covilhã) e de José da Câmara.

A letra de António Pinto Basto diz: “Aliança, Aliança/ será boa esperança na terra e no mar/ Aliança, Aliança novo mundo Portugal a chamar/Aliança, Aliança será/ porque o povo quer acreditar/na mudança desta Aliança, pelo futuro/ ousar, ousar/Somos nós que temos na mão/ o futuro que queremos erguer/ a nossa terra é o coração, dentro do peito pulsar e renascer/Junto faremos por toda a parte/ unindo as cores da nossa bandeira/ com empenho, engenho e arte/ mais Portugal à sua maneira”.

A letra de Carlos Pinto é: “Aliança meu caminho/oceano de Portugal/ tu serás a nossa esperança/ eu serei teu vendaval/qualquer dia anuncias que o mundo vai renascer/Aliança só tu podias pôr Portugal a nascer/liberdade e Aliança contigo vamos crescer/contigo vamos vencer”.

José da Câmara escreveu: “Tempo pra sorrir/ tempo pra sonhar/ do tempo que há-de vir/ da obra a começar/E o nosso Portugal jamais irá parar/com a força que a Aliança lhe vai dar/neste tempo vai ser tempo que estamos cá para cumprir/olhar pela cultura/ sem esquecer a inovação/ cuidar do nosso mar é uma missão/ os novos e os mais velhos vão sentir por inteiro que o nosso Portugal está primeiro/foi a Aliança que chegou/ servir as pessoas com toda a dedicação/ é o nosso lema principal/na estrada da Europa caminhamos a par mas antes somos todos Portugal”.