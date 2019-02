Com a saúde não se brinca

Se os agentes das forças policiais, os militares e as forças militarizadas não podem exercer o direito à greve, os médicos e os enfermeiros também não deveriam exercer o direito constitucionalmente consagrado. Se os agentes da autoridade são considerados imprescindíveis para garantir a segurança e independência nacional, os médicos e enfermeiros são imprescindíveis para garantir a saúde dos portugueses. "Respeitar a vida desde a concepção até à morte”, é o que proferem os enfermeiros na Cerimónia de Vinculação à Profissão, baseado no Juramento de Florence Nightingale.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Contra o bem-estar

Esta greve dos enfermeiros revela-se contra o bem-estar das pessoas, isto usando um eufemismo para a atitude "contra o humanismo". O que se prende com um exagero da prática da greve que, inversamente às intenções dos enfermeiros, contribui para que a opinião pública configure e torne visível a ideia (antes dissimulada) da ilegitimidade de os actores da saúde fazerem greves, na medida em que o efeito destas cause, inevitavelmente, o prolongamento do sofrimento das pessoas em condições vulneráveis.

Repare-se que, como efeito do exagero deste recurso de protesto, esta noção torna-se mais expressiva perante todos, pelo que a consequência está a ser perversa, e, mesmo, a ter efeitos opostos sobre a actuação do governo, num sentido, talvez, de ruptura, de tal modo que os enfermeiros, em vez terem o que desejam, poderão perder tudo. Todo este caos ainda se vê mais acentuado quando a Ordem dos Enfermeiros, a que se associa a função de garantia dos "deveres" dos enfermeiros, venha a assumir o papel dos sindicatos (a que se associa a função de defesa da garantia dos "direitos" dos enfermeiros).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Modelo para o SNS

É evidente que existem problemas importantes no SNS. É claro que uma boa parte tem origem na falta de verbas disponibilizadas e na triste reversão das 35 horas semanais, vendida na altura como uma coisa pacífica e sem consequências negativas, tem aí um peso significativo.

Parece-me claro que os problemas prioritários do SNS não se resolvem mudando a legislação. Poder-se-ia experimentar tentar fazer funcionar a existente, mas … a discussão teórica também serve para evitar encarar a realidade prática.

Para o utente é relativamente indiferente se o médico que o trata e os equipamentos hospitalares são pagos directamente pelo Estado, ou se este paga a uma entidade privada que gere a actividade globalmente. O que lhe importa é ser bem tratado. Para o contribuinte também não é muito importante o modelo. O fundamental é quanto lhe custa.

Se para o utente o que conta é a qualidade do serviço e para o contribuinte o custo, a quem é que interessa então esta discussão doutrinária se o Estado paga o sistema em grandes pacotes ou em pequenas fatias…? Atendendo ao histórico da prática da gestão pública, tenho muita dificuldade em comprar a bondade dessa opção política de ter o Estado a controlar directamente o máximo possível.

Carlos J F Sampaio, Esposende

