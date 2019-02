Mais uma mulher acusa o vice-governador da Virgínia de abuso sexual

Meredith Watson acusa o vice-governador da Virgínia de a ter violado, em 2000, quando eram colegas na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Esta é a segunda acusação dirigida a Justin Fairfax depois de, na passada quarta-feira, Vanessa Tyson, professora de Ciência Política na Universidade Scripps, na Califórnia, ter afirmado que o vice-governador a forçou a fazer sexo oral em 2004.

Nancy Erika Smith, advogada de Meredith Watson, diz, num comunicado, que “o ataque de Fairfax foi premeditado e agressivo. Os dois [Meredith e Justin] eram amigos mas nunca namoraram ou tiveram algum relacionamento romântico”.

A advogada afirma também que “os detalhes sobre o ataque a Watson são semelhantes aos que foram descritos pela Drª Vanessa Tyson”, que acusou Justin Faifax de a forçar a praticar sexo oral num quarto de hotel, durante a Convenção Nacional do Partido Democrata em Boston, em 2004.

A defensora diz que Meredith Watson não denunciou o caso à polícia ou à administração da universidade. Segundo o jornal The New York Times, um colega de faculdade de Meredith, Kaneedreck Adams, disse numa entrevista que Meredith contou ter sido violada um dia depois do episódio e que apontou Fairfax como o agressor.

De acordo com o New York Times, Meredith Watson trabalhou nos últimos anos como consultora de angariação de fundos de organizações sem fins lucrativos. Watson decide tornar público o caso de violência que sofreu por sentir um “dever cívico” de o fazer, pedindo a demissão de Fairfax do cargo de vice-governador do estado de Virgínia.

No comunicado, Fairfax diz negar “esta última acusação sem fundamento”. O vice-presidente acusa as alegações de serem “uma campanha de difamação maligna e coordenada que está a ser orquestrada”. “Exijo uma investigação completa a estas alegações falsas e não substanciadas. Uma investigação dessas confirmará a minha versão porque estou a dizer a verdade”, acrescenta.

Quando foi acusado por Vanessa Tyson, na passada quarta-feira, Fairfax chamou mentirosa à professora, mas depois emitiu um comunicado a dizer que tudo o que aconteceu entre os dois foi consensual.

Vanessa Tyson já tinha denunciado o caso ao The Washington Post em Setembro de 2017, quando Fairfax concorreu a vice-governador, mas o jornal não conseguiu confirmar a acusação, por não haver outras testemunhas, e não chegou a publicar a notícia. Agora, quando se começou a falar da possível promoção de Fairfax a governador da Virgínia, Vanessa Tyson tornou o caso público.

Após a segunda acusação, o ex-governador da Virgínia, Terry McAuliffe pediu que Fairfax se demitisse. “As alegações contra Justin Fairfax são sérias e credíveis”, diz o ex-governador do Partido Democrata. “Peço a sua demissão imediata”, acrescenta no Twitter.

Também a congressista do Partido Democrata Jennifor Wexton, e vários candidatos à presidência em 2020, como o senador Cory Booker, de Nova Jersey, e a senadora Kirsten Gillibrand, de Nova Iorque, pediram que Fairfax se afastasse do cargo.

Justin Fairfax era apontado como possível substituto do actual governador do estado de Virgínia,Ralph Northam, que tem recebido vários pedidos de demissão depois de, num site da extrema-direita, criado por antigos antigos funcionários do Breitbart, aparecer numa fotografia com a cara pintada de preto, ao lado de um amigo vestido com a roupa do Ku Klux Klan, em 1984, quando era estudante de Medicina.

A cara pintada de preto, conhecida como blackface, tem raízes nos espectáculos de variedades do século XIX e servia para desumanizar os negros num período de racismo institucionalizado e de escravatura.

O procurador-geral do partido, Mark Herring, que também era apontado para a sucessão do governador, convocou uma conferência de imprensa, na quarta-feira, para admitir que também ele tem um passado de blackface - em 1980, numa festa nos seus tempos de universidade, pintou a cara de preto para imitar o rapper Kurtis Blow.

Em Novembro deste ano, o Partido Democrata enfrenta eleições para as duas câmaras da Assembleia Geral da Virgínia.