Real impõe primeira derrota caseira ao Atlético e já é segundo

O Real Madrid subiu neste sábado ao segundo lugar da Liga espanhola ao vencer por 3-1 o rival Atlético no derby da capital espanhola.

No duelo que colocou frente a frente o segundo e terceiro classificados do campeonato, separados por dois pontos, os "merengues" foram mais fortes, impondo a sua força com golos de Casemiro, Sérgio Ramos e Gareth Bale.

Foi a primeira derrota caseira dos "colchoneros" esta temporada em todas as competições, e permitiu à equipa orientada por Santiago Solari chegar à vice-liderança do campeonato, ficado agora, provisoriamente, a cinco pontos do líder Barcelona.

A partida teve várias intervenções discutíveis do videoárbitro, a primeira das quais foi aquela que validou o golo de Antoine Griezmann, que na altura colocou o resultado em 1-1. O lance pareceu precedido de falta para além de o avançado francês ter-se feito ao lance em posição ligeiramente adiantada. O árbitro da partida, contudo, não considerou dessa forma e considerou o golo válido.

A controvérsia em torno do videoárbitro continuou pouco antes de as duas equipas irem para o intervalo, quando Vinicius foi derrubado junto à área do Atlético. Um lance que também deixa dúvidas, mas que o árbitro sentenciou como merecedor de castigo máximo. Sérgio Ramos não falharia e recolocou os "merengues" em vantagem.

Já no segundo tempo, Álvaro Morata ainda marcaria um golo para o Atlético, mas este seria invalidado depois do videoárbitro considerar o avançado em posição irregular (e, desta vez, numa decisão que pareceu acertada). Legal foi o golo de Bale, que tornava o triunfo do Real Madrid irreversível.

Antes do apito final, uma entrada à margem das leis do ganês Thomas Partey levou o árbitro a mostrar-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, fazendo com que a equipa de Diego Simeone jogasse os últimos dez minutos do encontro em inferioridade numérica.