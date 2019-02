Manchester United vence Fulham e continua em alta

O Manchester United venceu neste sábado na visita ao Fulham, por 3-0, na Liga inglesa de futebol, com os "red devils" sem conhecerem a derrota há 11 jogos, desde que José Mourinho deixou o clube.

Neste sábado, em encontro da 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol, a equipa que passou a ser comandada por Ole Gunnar Solskjaer somou a décima vitória desde Dezembro e a oitava a contar para a Premier League.

Um cenário que tem feito o United subir na classificação, em que é agora quarto classificado - já em zona de Liga dos Campeões -, com mais um ponto do que o Chelsea (5.º), que no domingo visita o campeão Manchester City.

Em Craven Cottage, em Londres, o triunfo do United, que teve Diogo Dalot a titular, contou uma vez mais com Paul Pogba, que marcou aos 14 e 65 minutos, o segundo de grande penalidade, e soma oito golos nos últimos nove jogos. Pelo meio, aos 23, o francês Marital fez o 2-0, assistido por Phil Jones.

Na terça-feira, o Manchester United tem um teste duro ao seu bom momento, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que recebe o Paris Saint-Germain.