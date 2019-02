Dani Rodrigues e Leonor Medeiros líderes em Palmares

Leonor Medeiros, em senhoras, e Daniel Rodrigues, em homens, ambos com resultados de 71 pancadas, foram os únicos a jogar abaixo do Par na primeira volta do 1.º Torneio do Circuito Cashback World, que decorre este fim-de-semana no percurso Praia & Alvor do Onyria Palmares Beach & Golf Resort.

Leonor Medeiros © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Os líderes são seguidos à distância mínima, respectivamente por Sofia Sá e Afonso Girão, que, com 72 pancadas, completam o quarteto de atletas que não perderam para o Par do campo neste primeiro dia de competição. A prova masculina conta com 63 participantes, a feminina com 12.

Daniel Rodrigues, de Miramar, seguia mesmo com 2 abaixo do Par antes de concluir o seu último buraco, no 18, com o único bogey do dia – tinha feito dois birdies nos buracos 4 e 6. Afonso Girão, do Oporto, n.º 1 no Ranking Ouro do Circuito em 2018, teve uma volta mais acidentada, com 4 birdies e 4 bogeys.

Pedro Silva e Pedro Neves, de Miramar, e Ricardo Garcia, do CG Ilha Terceira, campeão nacional de sub-18, partilham o terceiro lugar com 73 (+1) e Vasco Alves, do Oporto, é sexto com 75 (+3).

Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, foi a n.º 1 no Ranking Ouro do circuito em 2018 e entrou com o pé direito em 2019, numa volta com 4 birdies e 3 bogeys, ao passo que a sua companheira de clube Sofia Sá, assinalou 4 birdies (dois deles nos últimos quatro buracos de jogo, sendo que começou do 10) e 4 bogeys.

Ana Rodrigues, irmã de Daniel, campeã nacional de sub-14 em 2018, é terceira com 76 (+4), seguida da sueca Maia Samuelsson (78) e de Filipa Capelo (80), ambas da Quinta do Lago.

