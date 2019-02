Vai ser revelado álbum inédito de Marvin Gaye dos anos 70

Sempre que são elaboradas listas dos melhores álbuns da história da música popular, por algumas das publicações mais credíveis do planeta, é quase inevitável que What’s Going On (1971) de Marvin Gaye figure nos lugares cimeiros. Agora ficou a saber-se que o álbum que o cantor gravou a seguir a esse registo seminal – e que nunca foi editado – vai ser finalmente lançado a 29 de Março.

Trata-se de You’re The Man, o álbum que o cantor gravou entre Detroit e Los Angeles e que deveria ter sido originalmente lançado em 1972. Desse álbum que nunca chegou a ver a luz do dia, e cujas gravações foram para a prateleira, foi lançada apenas a música que dava o nome ao disco. Nessa altura Marvin Gaye estava ligado contratualmente à Motown, a mítica editora que projectou inúmeros nomes da música soul e funk americana, de Stevie Wonder aos The Jackson Five, onde se mostrava o então novato Michael Jackson.

Ao que parece o álbum acabou por ser mantido em arquivo porque Marvin Gaye e o principal responsável da editora Motown, Berry Gordy, não se entenderam, até pelo contexto do enorme êxito do disco anterior, acabando por o cantor editar em 1972 a banda-sonora do filme Trouble Man e não You’re The Man. Agora a Motown fez saber que álbum vai ser finalmente editado, dias antes daquele que seria o 80º aniversário do nascimento do cantor, a 2 de Abril.

Vários dos temas que fazem parte de You’re The Man, entre eles The world is rated x, foram sendo revelados em compilações, lançadas depois da morte do cantor, mas no entanto é uma estreia para as canções o formato agora revelado. O duplo-LP conterá também algumas versões alternativas, faixas-bónus e remisturas assinadas por Salaam Remi, como é o caso de My Last Chance, o single já revelado.

Marvin Gaye, que foi uma das figuras mais influentes da história da música popular, e da soul em particular, faleceu a 1 de Abril de 1984, na véspera do 45º aniversário, depois de ter sido baleado em casa pelo próprio pai, no seguimento de uma discussão familiar.