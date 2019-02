Facebook proíbe imagens de automutilação gráficas

O Instagram vai proibir todas as imagens de automutilação gráficas da sua plataforma, mesmo que sejam partilhadas como um desabafo.

No começo da semana, o actual responsável do Instagram, Adam Mosseri, tinha anunciado que a plataforma ia começar a esconder imagens de automutilação por detrás de um filtro que as desfocava. Agora, num comunicado oficial, a rede social clarifica que todas as imagens gráficas (por exemplo, com cortes abertos) serão proibidas. Imagens menos explícitas, como cicatrizes, aparecerão desfocadas até que um utilizador escolha vê-las voluntariamente. Por cima, haverá um aviso que alerta para o “conteúdo sensível” da publicação.

Esse tipo de conteúdo também não será recomendado pela rede social, nem será possível de encontrar na função de busca, ou na secção para explorar novo conteúdo. O objectivo é dificultar a pesquisa deste tipo de conteúdo, sem o apagar por completo. Quando alguém procura esses temas no Instagram, surge um aviso onde se lê "publicações com palavras ou identificações que estejas a procurar podem encorajar comportamentos agressivos ou violentos e podem até provocar a morte". Nessa altura, o utilizador pode decidir continuar ou consultar as recomendações de ajuda da rede social. Uma das sugestões é falar com um voluntário de uma linha de apoio.

As mudanças fazem parte dos esforços da plataforma para combater a partilha destas imagens depois do suicídio da adolescente britânica Molly Russell, em 2017. Na altura, a rede social apenas proibia publicações a promover comportamentos suicidas. Os pais de Molly acreditam que a morte da adolescente foi causada pela exposição repetida a imagens explícitas de automutilação no Instagram – Molly seguia várias contas focadas no tema da depressão.

A equipa do Instagram diz que falou com várias organizações de combate ao suicídio, como a Papyrus e a Save.org, na elaboração das mudanças. “Colectivamente foi recomendado que imagens gráficas de automutilação – mesmo quando é alguém a admitir os seus problemas – tem o potencial de promover a automutilação mesmo que não seja intencional”, justificou Mosseri em comunicado.

No futuro, o Instagram também quer começar a disponibilizar mais recursos de ajuda, e informação sobre organizações de combate ao suicídio, quando os utilizadores pesquisam sobre temas como o suicídio e a automutilação na plataforma.

Linhas de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707