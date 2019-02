Semana termina com frio e chuva, mas o sol vai voltar

As temperaturas baixas e o céu nublado vão continuar a fazer sentir-se esta sexta-feira e devem prolongar-se para o fim-de-semana.

Segundo o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café, esta sexta-feira “as máximas rondam os 13 a 15 graus na maior parte do território, um pouco mais elevadas na região do Algarve, onde podem chegar aos 18, e as temperaturas [estão] um bocadinho abaixo no interior Norte e Centro, onde podem rondar os 9 a 12 graus”.

Em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 8 e os 15 graus e no Porto a temperatura mínima será de 4 graus e a máxima atinge os 13 graus. Bragança é o distrito mais frio, com mínima de 0 graus.

O céu estará nublado em praticamente todo o país, havendo previsões de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo Mondego, em especial no Minho.

No sábado, o quadro é semelhante verificando-se períodos de céu muito nublado em quase todo o território, chuva fraca no litoral a norte do Cabo Mondego e uma pequena subida de temperatura, em particular nas regiões Norte e Centro.

No domingo, sentir-se-á uma pequena descida da temperatura mínima na região Norte. Estão previstos períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, estendendo-se à região sul a partir do final da tarde.

O início da próxima semana será mais risonho para os amantes do sol: não se prevê precipitação e espera-se uma subida das temperaturas.